Governo | Patuanelli | ' tetto contante e lotta evasione? 2 cose non stanno insieme' **

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Ho letto che volete alzare ildel, ma poi dite anche che volete fare laall'fiscale: bé, le duenon". Così il senatore M5S Stefano, in Aula a Palazzo Madama nel dibattito sulla fiducia.

La Svolta

