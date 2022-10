WhatsApp | due ore di blackout in tutta Italia Indennizzo per tutti gli utenti

(Di martedì 25 ottobre 2022)torna online dopo due ore "down". Il disservizio è stato segnalato martedì 25 ottobre ine nel resto del mondo. Da noi il malfunzionamento è scattato verso le 9 e la situazione è rientrata intorno alle 11. Su downdetector.it, sito che monitora anomalie e problemi della rete, è stato evidenziato un boom di segnalazioni. Il problema non ha riguardato solo l'. Su Twitter è subito diventato virale l'hashtag #down e viene utilizzato dadi numerosi Paesi. Inizialmente i problemi riguardavano solo le chat di gruppo, con l'impossibilità di inviare messaggi, successivamente il servizio è andato completamente offline. Coinvolte sia la versione per smartphone che quella per pc,Web. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) hanno invece ...

... ha smesso di funzionare ed è tornata a vita soloore più tardi. E come spesso accade in questi ...choc Tutte le app di messaggistica La ricerca principale su Google martedì 25 ottobre è. '...Problemi da stamattina (25 ottobre) intorno alle 9. Molte segnalazioni suTwitter da parte degli utenti. il sistema ha ripreso a funzionare verso le 11 Dopo circaore di blackout,ha ripreso lentamente a funzionare. funziona.L'app di messaggistica di proprietà diMeta, dalla mattinata di oggi (25 ottobre) era finita un vistoso down, segnalato ...Se vi è sembrato che la mattinata fosse più tranquilla del solito e il vostro telefono inaspettatamente muto non vi siete sbagliati, infatti l’App di messaggistica Whatsapp è in blocco dalle 9 di ques ...WhatsApp torna online dopo due ore "down". Il disservizio è stato segnalato martedì 25 ottobre in Italia e nel resto del ...