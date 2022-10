Vettel - Magnussen | che spettacolo | ' Mi mancheranno queste lotte'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Pugni al cielo sotto la bandiera a scacchi, come se avesse vinto, per Sebastian, ottavo a Austin . Un risultato rovinato dal secondo pit - stop , lente le operazioni sull'anteriore sinistra, ...

Un risultato rovinato dal secondo pit - stop , lente le operazioni sull'anteriore sinistra, costate tempo e posizioni a unche ha corso col passo buono per arrivare sesto. Deve accontentarsi ...... perdendola dopo un avvincente duello con Sebastian, nominato Driver of the Day . Il tedesco, che si è anche complimentato conper la sua correttezza nella battaglia ravvicinata, ...Il confronto all'ultimo giro tra Seb e Kevin è il momento sportivo più spettacolare della gara a Austin. Sfida leale e punti importanti per Haas ...Il danese della Haas ha commentato con entusiasmo l'8° posto conquistato ad Austin, proprio nella gara di casa del team ...