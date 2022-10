(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Per chiunque desideri accrescere le proprie competenze sul tema della costruzione di barche in legno è in arrivo un, completamente, di sensibilizzazione e avvicinamento all'antico mestiere del Maestro d'. Lo fanno sapere i promotori del, il Polo tecnologico Alto Adriatico, il comune die AltoAdriatico Custom. La partecipazione non richiede alcun requisito in quanto la didattica è propedeutica alla qualifica di maestro d'e non abilita alla professione. Le lezioni si svolgeranno in modalità online tra novembre e dicembre, due volte la settimana tra le 17 e le 19, per un totale di 21 ore e mezza. Ilè promosso dal Comune di, partner del progetto Framesport Interreg ...

Adnkronos

Per chiunque desideri accrescere le proprie competenze sul tema della costruzione di barche in legno è in arrivo un corso, completamente gratuito, di sensibilizzazione e avvicinamento all'antico ...Il duello fra Teodorico e Odoacre Infatti finalmente nel 492 Teodorico ebbe a disposizione nel porto di Rimini alcuni dromoni (le navi da battaglia di quell', biremi alatina erede delle ... Vela d'epoca, a Monfalcone via al corso gratuito per maestri d'ascia (Adnkronos) – Per chiunque desideri accrescere le proprie competenze sul tema della costruzione di barche in legno è in arrivo un corso, completamente gratuito, di sensibilizzazione e avvicinamento al ...Si conclude con un nulla di fatto nell’ultima giornata (dedicata alle prove a bastone) il lungo weekend di regate per l’edizione 2022 della Settimana Velica Internazionale organizzata dallo Yacht Club ...