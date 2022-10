Un' opposizione persa dentro i fatti suoi Conte fa il massimalista | Letta l' antifascista | Richetti l' aperturista

L'HuffPost

... nell'ormai dominante tra tecnocrati, o aspiranti tali, e cosiddetti populisti . ... oggi nel mercato globalizzato questa frammentazione si èe il contesto economico - e quindi poi ...Mi auguro che nei prossimi giorni venga definito un programma dell', a partire dal Pd. ... Si èla politica popolare, intesa come comunità attiva di popolo, che invece era costitutiva ... Un'opposizione persa dentro i fatti suoi. Conte fa il massimalista, Letta l'antifascista, Richetti l'aperturi… Pd, M5s e Terzo Polo sono così egocentrati e tormentati che neanche applaudono all’unisono. E Meloni ha gioco facile a dividerli ...AGI - Più del nome dei ministri è quello dei ministeri a generare inquietudine in ua parte dell'opposizione. Dalla "sovranita' alimentare" alla "natalita'" passando per le "politiche del Mare", le com ...