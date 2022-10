Tina Cipollari | Non regalo niente a nessuno | la presentazione del suo libro crea caos in studio

(Di martedì 25 ottobre 2022)presenta il suonegli studi di Uomini e Donne. Inscoppia ildelle vendite: interviene Maria. Cheavesse scritto unquesto era ormai noto da tempo. Con un post su Instagram ha annunciato che dopo oltre 20 anni di duro lavoro, finalmente, era riuscita a terminare il suo'Piume di struzzo'. Da ciò che si legge dall'anteprima che gira sul web, questo narra la vita didalla tenera età agli esordi in tv.racconta anche di un grandissimo amore che ha vissuto e che, sempre a quanto riposta l'anteprima, non si tratta di Kikò, suo marito, ma una relazione avuta ancor prima di diventare famosa. È stata quella delusione che ha portato la donna ...

...e Gianni Sperti . Il motivo Gemma ha eliminato senza colpo ferire un nuovo cavaliere arrivato solo per lei. E questo suo atteggiamento poco è piaciuto all'opinionista, che ha colto ...Attualmente è sposata, ma durante la partecipazione al GF e anche una volta uscita dalla casa, ha avuto una relazione con Kiko Nalli, ex marito di. Critiche e giudizi negativi non sono ...Tina Cipollari sponsorizza il suo libro autobiografico: scoppia il caos in studio Questa nuova puntata di Uomini e Donne è iniziata subito con la popolare ...Tina Cipollari libro. La storica opinionista di Uomini e Donne dal 25 ottobre in libreria con il libro "Piume di struzzo ...