Nel Gargano sorgerà un parco eolico marino che produrrà 5 TWh all’anno

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nereus Srl, società del gruppo Nexta Capital Partners, ha presentato la domanda per ottenere il diritto di sfruttamento di un’area marittima per la realizzazione di unoffshore con tecnologia circolare. L’area destinata all’installazione delè situata nel Mare Adriatico, a sud del, a est di Vieste, a distanza compresa tra 24 km (distanza minima dalla costa rispetto a Vieste) e 48 km rispetto all’approdo punto nel comune di Barletta e con profondità che cambia da 80 a 120 m. L’area in cuiilIlsarà costruito in acque al largo della costa e occuperà una superficie di circa 6,7 ??milioni di metri quadrati. Ospiterà 147 aerogeneratori con una potenza complessiva di 2.205 ...

