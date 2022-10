(Di martedì 25 ottobre 2022)ha accoltomente oggi ladel presidente francese, Emmanuel, di includereFrancesco e le autorità statunitensi nei colloqui per la soluzione della situazione in ...

Agenzia ANSA

ha accolto positivamente oggi ladel presidente francese, Emmanuel Macron, di includere Papa Francesco e le autorità statunitensi nei colloqui per la soluzione della situazione in ...Lo riferisce l'agenzia locale Interfax , che rivela che il 19 ottobre ala Duma di Stato ha ... pertanto è più che logico che laesterna di New People sia stata rigettata. In un quadro ... Mosca, proposta Macron su coinvolgimento Papa è positiva Mosca ha accolto positivamente oggi la proposta del presidente francese, Emmanuel Macron, di includere Papa Francesco e le autorità statunitensi nei colloqui per la soluzione della situazione in Ucrai ...Mosca, 24 ott. Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il viceministro degli Esteri russo Serguei Riabkov ha dichiarato l'impossibilità di creare una zona smilitarizzata nella centrale nucleare di Zaporizhzhia.