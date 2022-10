Meloni | non vogliamo sabotare l' Ue ma che sia più efficace

(Di martedì 25 ottobre 2022) L'obiettivo del governo "non è frenare ol'integrazione europea ma contribuire a indirizzarla verso una maggiore efficacia in risposta alle crisi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...

... "il Pnrrsi deve intendere soltanto come un grande piano di spesa pubblica, ma come l'opportunita' di compiere una vera svolta culturale. Archiviare finalmente la logica dei bonus". Per......passati esono neppure gli avventurismi finanziari piu' o meno creativi. La strada maestra e' la crescita economica, duratura e strutturale". Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia, ...Nelle dichiarazioni programmatiche Meloni ha sottolineato come fra i pesi maggiori "che sento gravare oggi c’è anche quello di essere la prima donna a capo del governo di questa nazione", ha detto.(Adnkronos) – “Dovrà nascere un nuovo patto fiscale, che poggerà su tre pilastri. Il primo: ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie attraverso una riforma all’insegna dell’equità: riforma d ...