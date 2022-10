«L’Union Berlin è una comunità | l’esempio che una squadra di calcio si può gestire in un altro modo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 ottobre 2022)è prima in classifica in Bundesliga dalla prima giornata del campionato. Un fenomeno di cui si parla in tutta Europa, per la sua eccezionalità. Il Fatto Quotidiano dedica un approfondimento alla, intervistando Christian Arbeit, il direttore della comunicazione del club. Per anniè stata la terzadio. Durante gli anni della Germania Est era considerato il club dei sindacati, guardato con sospetto dal regime e con risultati poco entusiasmanti. I tifosi lo chiamano Eiser Union (unione di ferro) che è anche il titolo dell’inno, scritto e interpretato da Nina Hagen.non ha un proprietario: appartiene ai tifosi e gioca in uno stadio dove il 70% del pubblico non ha posti a sedere. Da quando siete in vetta alla Bundesliga è ...