Lombardo | “Non è vera questa notizia che sta girando sul Napoli | è una Fake News”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 ottobre 2022) Torna la febbre da Champions in quel di, alla vigilia della sfida contro i Rangers al Maradona. L’incontro, per gli uomini di Spalletti, sarà l’ultimo appuntamento europeo fra le mura amiche, in attesa di conoscere il proprio avversario agli ottavi della competizione. Ciò che però non è passato inosservato ai più attenti, è che i biglietti per la sfida di domani non sono andati immediatamente sold-out, contrariamente a quanto accaduto con Liverpool ed Ajax. In molti, nelle ultime ore, hanno infatti vociferato del cambio di direzione dei tifosi sui biglietti per la sfida di sabato, quando il Sassuolo e lo spettacolo della Serie A torneranno in quel di Fuorigrotta. Non è però d’accordo sulla questione Nicola, intervenuto poco fa ai microfoni di Castel Volturno, durante la conferenza stampa pre-match con i Rangers. GETTY: Foto – ...