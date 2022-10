(Di martedì 25 ottobre 2022) I Paesi Bassi non vogliono che la Romania e laa entrino a far parte dell’area Schengen. In altre parole, non vogliono che i cittadini di questi due Paesi, membri dell’Unione europea dal lontano 2007, possano muoversimente...

EuropaToday

... per non lasciare l'Italia e il fronte dei 25 (dei 27, mancano all'appello Germania e... chiamato a fare scelte "immediate ed efficaci", comeil numero uno degli industriali, Carlo Bonomi . ...Importare il Gnl, gas naturale liquefatto, dal Texas è assurdo, bisognerebbe chiedere all'... fa commenti orribili sugli stupri dei soldati russi,che l'Ucraina non dovrebbe esistere e che ... L'Olanda dice no alla libera circolazione di rumeni e bulgari: "Rischio per la sicurezza" La Commissione sforna un altro documento, di cui Huffpost ha preso visione, escludendo un taglio dei prezzi come hanno fatto Madrid e Lisbona: presuppone ...AGI - Amalia d'Olanda, la principessa erede al trono dei Paesi Bassi, ha dovuto lasciare gli alloggi per studenti ad Amsterdam e tornare al palazzo reale all'Aja perché minacciata dalla mafia della dr ...