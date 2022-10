Iran | quattro condanne a morte per manifestanti in piazza dopo l’omicidio di Mahsa Amini

(Di martedì 25 ottobre 2022) Più di 300 persone sono state incriminate per le proteste di Teheran innescate dalladi, di cuiaccusate di un reato che comporta la pena di, ha affermato lunedì in un comunicato la magistraturaiana. Il crimine in questione è il Muharebeh, letteralmente “guerra contro Dio”, previsto dalla Sharia e dal codice penaleiano per chi “usa un’arma per terrorizzare la società e le persone, ferire agenti di sicurezza, appiccare il fuoco e distruggere proprietà pubbliche e governative con l’intento di sconvolgere la sicurezza del Paese e affrontare il sacro sistema della Repubblica islamica dell’”, secondo le parole del procuratore di Teheran Ali Salehi. Dal suo ufficio la segnalazione che “sono state emesse ...

La repressione del regime procede a passo spedito. Sono 315 le persone che si trovano già in carcere e sono state iscritte nel registro degli indagati per le proteste in corso da oltre un mese in Iran ...Scuole e università epicentro della protesta in Iran. 315 incriminati, in quattro rischiano la vita. Per reagire alla repressione, il movimento si struttura: presidi fissi e azioni brevi ...