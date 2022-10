IMU coniugi 2022 | doppia esenzione | scattano i rimborsi

Leggi su leggioggi

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ribaltato il concetto che duecon residenze diverse in due Comuni diversi devono pagare entrambi l’imposta sugli immobili: l’ultima pronuncia della Corte costituzionale apre la strada al rimborso per IMU, riservato alle coppie che hanno già versato l’imposta. Chi ancora non ha pagato nulla, nulla dovrà versare, perché resta il concetto dell’per dueche mantengono ora e in futuro due residenze in due comuni differenti. Il nuovo parere è arrivato con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre, che ha ritenuto le attuali sull’agevolazione IMU discriminante per le coppie di differente status giuridico: coppie sposate e unioni civili, conviventi. Tutte le tipologie di coppie devono poter godere dell’identico trattamento agevolativo sull’imposta immobili. I ...