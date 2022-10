Il «tu» di Giorgia Meloni al deputato Soumahoro in aula e poi le scuse – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 25 ottobre 2022) «Al collegami sento di dire, tutti ci sentiamo scolari della storia, sai, altrimenti saremmo ignoranti del presente, senza futuro». Dai banchi dell’opposizione si è levata la protesta quando la presidente del Consigliosi è rivolta in maniera informale aldi Alleanza Verdi e Sinistra Aboubakar, 42 anni, di origini ivoriane. Un «tu» che non è sfuggito ad Angelo Bonelli e ai colleghi, ai quali invecesi è rivolta utilizzando sempre in lei come è consuetudine. «Chiedo scusa, errore mio, chiedo scusa, succede di sbagliare, basta chiedere scusa quando accade», è subito intervenuta la leader di Fratelli d’Italia tra gli applausi della maggioranza. su Open Leggi anche: Governo, la replica dialla Camera: ...