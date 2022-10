Il manifesto di Meloni

Nelannunciato dal presidente di Fdi dovrebbero trovare spazio la riforma fiscale , la ... Ma tutto - osserva un altro esponente del partito di Giorgia- nel segno del pragmatismo e ...... dalla natalità alle opportunità per i giovani e per le donne, Giorgiaguarderà oltre e ... "L'intenzione del presidente del Consiglio è quella di tracciare unprogrammatico che ambisce ...Lollobrigida: "La sovranità alimentare non è di destra" Sovranità alimentare "non è un concetto di destra, non a caso l'hanno messa in costituzione anche paesi socialisti, come Ecuador… Leggi ...Il premier lavora al discorso per la fiducia. L'intenzione è di tracciare la base di lavoro con l'obiettivo di dare seguito concreto e attuazione agli impegni assunti con i cittadini italiani in campa ...