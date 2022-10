Il governo Meloni chiede la fiducia alla Camera In Europa a testa alta

Leggi su agi

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Ilsi presenta al Parlamento. Dopo la campagna elettorale estiva, l'elezione dei presidenti del Senato e dellae il giuramento del nuovo esecutivo, è arrivato il giorno della. Il timing della giornata è stato fissato dconferenza dei capigruppo di Montecitorio. Giorgiainizierà il suo discorso programmatico nell'Aula dellaalle 11. Parlerà per circa un'ora, poi la seduta sarà sospesa per consetirle di raggiungere il Senato. L'Aula di Palazzo Madama è convocata per le 12,30.consegnerà il testo del suo intervento poi, alle 13, tornerà a Montecitorio per seguire la discussione sulle comunicazioni. Il dibattito proseguirà fino alle 17, quando inizieranno le repliche del premier. Alle 17,30 si svolgeranno le ...