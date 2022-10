Giorgia Meloni | tutte le donne «che hanno osato» citate nel discorso | da Nilde Iotti a Samantha Cristoforetti | da Ilaria Alpi a Rita Levi Montalcini

Leggi anchealla fiducia della Camera: il 'manifesto politico' della premier tra Europa, Ucraina e crisi I problemi perdopo le nomine di governo, a Palazzo Madama la ...Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono intervenuta molte volte in quest'aula, da parlamentare, da vice presidente della Camera e da Ministro della Gioventù. Eppure la sua solennità è tale che non ...Qualcosa, decisamente, non ha funzionato e dunque voglio dire fin d'ora che non replicheremo in nessun caso quel modello”, ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera, in ...Per Giorgia meloni "non si può escludere una nuova ondata di Covid o l'insorgere in futuro di una nuova pandemia. Ma possiamo imparare dal passato per farci trovare pronti". Lo ha detto la premier nel ...