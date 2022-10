Chi esclusivo | le prime immagini di Diletta Leotta e Loris Karius

(Di martedì 25 ottobre 2022) , il calciatore più sexy del mondo Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 26 ottobre uno scoop clamoroso: ledi, il portiere del Newcastle, considerato uno dei calciatori più sexy del mondo. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini mostra l’arrivo in Italia del portiere tedesco con un volo privato (il pomeriggio era impegnato nella sfida contro il Tottenham di Antonio Conte) e l’ingresso nel palazzo di, a Milano. La conduttrice di Dazn esi sono conosciuti pochi giorni fa a Londra. Leggi anche –> antonino spinalbese si sbilancia su giaele e ginevra svelando il suo punto di vista Lui è celebre per gli errori commessi nella finale di Champions League fra ...

Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 26 ottobre uno scoop clamoroso: le prime immagini di Diletta Leotta e Loris Karius, il portiere del Newcastle, considerato uno dei calciatori più sexy del mon ...