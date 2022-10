Caccia illegale nel Lazio | cardellini catturati e rivenduti anche a Napoli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il fenomeno del bracconaggio è ancora un problema importante sul nostre territorio, e non solamente in alcune aree storiche ben delimitate, ma è disseminato a macchia di leopardo. I mesi autunnali, poi, prevedono quasi sempre un innalzamento del fenomeno. Proprio in questo periodo, poi, il fenomeno assume rilievi importanti in virtù, soprattutto, della delicata fase della migrazione dell’avifauna selvatica, la quale proprio per questo si rende più esposta ai bracconieri. I carabinieri Forestali a Reggio Calabria per il bracconaggio. Salvati tre falchi Il problema del bracconaggio nelDi fatto, le varie specie di volatili (quaglie, tordi, pettirossi,e lucherini ect) percorrono migliaia di kilometri per raggiungere i luoghi di svernamento (dal nord Europa, attraversando tutta l’Italia per raggiungere il continente Africano), risultando ...