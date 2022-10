(Di martedì 25 ottobre 2022) Avrebbe 'stalkerizzato', per mesi, una bambina di 10: per questo un farmacista in pensione di 72è statoin primo grado a Rimini a duee 7 mesi, dal giudice monocratico che ...

leggo.it

Stalking a una bambina, condannatoSecondo la ricostruzione dagli inquirenti il pensionato - difeso dall'avvocato Piero Venturi - incontrava la bambina nel cortile del condominio e si ...La rapina choc si è consumata lunedì mattina a Roma Nord, vittima unitaliano. Il colpo ... Minacciato con un cacciavite l'è stato costretto a consegnare ai malviventi oro e gioielli. ... Anziano 72enne condannato per stalking: «Perseguitava una bimba di 10 anni, lei lo chiamava 'l'alieno'» Avrebbe 'stalkerizzato', per mesi, una bambina di 10 anni: per questo un farmacista in pensione di 72 anni è stato condannato ...Un 72enne è stato condannato in primo grado a due anni e 7 mesi dal giudice monocratico del Tribunale di Rimini per aver 'stalkerizzato' una bimba di 10 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Piero Ventur ...