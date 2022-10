Truffa sulla gestione di una struttura di accoglienza per migranti | tutti assolti

Leggi su anteprima24

Benevento – Erano stati accusati diaggravata ai danni dello Stato, false dichiarazioni, subornazione di testimone per aver gestito unadiperdi Morcone, Sergio Parlapiano, 44 anni, Fabrizio Parlapiano, 42 anni e Daniela Vascello, 41 anni e per questo erano stati attinti da ordinanza cautelare emessa dal GIP dr.ssa Palmieri, notificata nel luglio del 2018 a seguito della quale fu disposto il sequestro della. Oggi la conclusione del processo con sentenza assolutoria per insussistenza del fatto, emessa dal Giudice Monocratico Dr.ssa Rotili, in accoglimento delle richieste formulate dal difensore avv. Antonio Leone.