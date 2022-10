Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani si sono lasciati? Il video del bacio ad un altro ragazzo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) È giunta al capolinea la relazione tra? Sembrerebbe proprio di sì. A dimostrarlo undiventato virale sui social nel quale si vede l’ex vincitore del Grande Fratello Vip baciare platealmente unin discoteca, noncurante dei cellulari che lo riprendevano, segno che ormai si ritiene sentimentalmente libero. Bravo @che limona in discoteca, @tommistanza non pensarlo più, troverai di meglio #tzvip #pic.twitter.com/OLoMEoi1nU — Miriana (@Miriam46366349) October 23, 2022 Nel filmatoballa su una piattaforma, poi si abbassa e bacia con ...

La Stampa

Ormai sembra essere del tutto ufficiale : è finita la storia traStanzani. A confermare il ciò è stato un video diventato ormai virale per il web i n cui è possibile vedere il giudice di Drag Race Italia , mentre bacia un ragazzo biondo ...In questi ultimi giorni è circolata online l'indiscrezione inerente ad una presunta rottura traed il suo compagno storico. Al momento però nessuno dei due ha confermato o smentito tale illazione. Tuttavia c'è da segnalare che proprio nella giornata di ieri è stato pubblicato sui ... Tommaso Zorzi risponde ai tweet cattivi: "Frocio Vi spiego perché non è un insulto" Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, amore al capolinea: il vincitore del Gf Vip 5 avvistato in discoteca mentre bacia un altro (Video) Ecco il video che conferma la rottura e mette un punto… Leggi ...È giunta al capolinea la relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani Sembrerebbe proprio di sì. A dimostrarlo un video diventato virale sui social nel quale si vede l’ex vincitore del Grande Frat ...