Strapotere Red Bull | ad Austin Verstappen fa 13 Ferrari | Leclerc fortunato ma la gestione gomme non va

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) E’ stata una bella gara quella di, con tanto spettacolo su una pista costruita proprio per questo, mettendo insieme il meglio degli altri circuiti in pieno stile americano. Nel Gran Premio degli Stati Uniti il solito protagonista è Max, che da campione del mondo per la seconda volta continua a lasciare le briciole agli altri. Perfetto alla partenza nel bruciare Sainz, poi fa gara solitaria fino a quando non viene tradito da una safety car prima, che gli fa smarrire tutto il vantaggio, quindi da un pit stop lentissimo che lo costringe ad accodarsi non solo a Hamilton, ma anche a. Il fuoriclasse olandese, però, guida una Redstraordinaria, tanto che con tre gare di anticipo vince anche il titolo costruttori nove anni dopo l’ultimo, e dopo aver passato il monegasco, innesca un duello ...