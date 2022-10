Rheingold | la recensione | alla ricerca dell' oro del Reno

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Fatih Akin, l'autore tedesco di origine turca de La sposa turca e de Il Mostro di St. Pauli, ha presentatoFesta del Cinema di Roma la sua nuova e straordinaria opera. Tra storia vera, heist movie, romanzo di formazione e denuncia sociale. Per gli amantia scena rap internazionale, specialmente europea, il nome di Xatar non dovrebbe essere nuovo. Trattasi infatti di uno dei maggiori e più noti esponenti del german hip hop, tanto nel ruolo di cantante e compositore quanto come imprenditore e produttore con la sue tante etichette. Il prestigioso quotidiano tedesco Die Zeit lo ha definito "la macchina'hype", sottolineando la capacità di Xatar di trasformare ogni impresa musicale in un vero e proprio business milionario. Dietro il rap e il successo si nasconde comunque una storia davvero straordinaria che ...