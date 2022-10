Napoli | passione e ragione

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Non ce n'è per nessuno. Non solo perché per ottanta minuti ilschiaccia la Roma nella sua metà campo negandole anche un solo tiro in porta. Non solo perché il diagonale con cui Osimhen trafigge ...

napolipiu.com

Per quattro quinti di gara ilsbatte contro la barriera dei giallorossi, fatta di una difesa a cinque che limita, per quello che può, gli affondi di Kvara e Lozano. Ma non perde la pazienza, ...... la prova di forza della Lazio a Bergamo e dela Roma con la perla di Oshimhen che conferma ...difendere l'orgoglio ha detto Stankovic in primis per rispetto dei tifosi che seguono con... Carovana Azzura, Roma-Napoli: quando nella capitale si andava con 6500 lire – Foto Non ce n’è per nessuno. Non solo perché per ottanta minuti il Napoli schiaccia la Roma nella sua metà campo negandole anche un solo tiro in porta. Non solo perché il diagonale con cui Osimhen trafigge ...Come cambiano le cose. Esattamente una settimana fa ci si chiedeva se il torneo Atp250 di Napoli si sarebbe svolto. Oggi, invece, si racconta inevitabilmente del grande successo di pubblico, ...