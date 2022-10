LIVE Cremonese-Sampdoria 0-1 | la sblocca Colley | Audero para un rigore a Dessers

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L'undicesima giornata di Serie A si chiude oggi con gli ultimi due posticipi. Alle 18.30 è in programma lo scontro diretto per la...

Allo stadio Zini, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Zini,e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi- Sampdoria 0 - 0 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - Al via il ...Nessuna squadra ha subito più gol del Verona negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A: sei, al pari della- nello stesso parziale, inoltre, i veneti sono ancora a secco di ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cremonese-Sampdoria, primo dei due posticipi dell’undicesima giornata di Serie Reduci dalle fatiche di Coppa Italia, protrattesi fino ai supplementari per i gir ...Si è da poco concluso il primo tempo del match Cremonese - Sampdoria con il punteggio di 0-0. I padroni di casa si sono visti assegnare un rigore ma Audero ha parato il penalty di Dessers.