«Fino all’ultimo ti sei vantato di essere “il nonno del cantante” Grazie di tutto»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Lutto per Damiano David. Il frontman dei Maneskin ha perso il. E sui social ha dedicato l’ultimo saluto a una delle persone più importanti della sua vita. Un addio pieno d’affetto che racconta perfettamente il legame profondo trae nipote. Damiano dei Maneskin ci dà un taglio, ecco il suo ultimo cambio di hairstyle X Leggi anche ...

InsideOver

Il tour è anche l'occasione per promuovere i brani dell'...grazie al programma "Amici di Maria de Filippi" e oggi ha'... la laurea in Fisica, poi il successo in tva Sanremo. Il suo nome ...Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO esecondo ti sei vantato di essere 'il nonno del cantante'. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie ... Programma Phoenix, fino all'ultimo Viet Cong