(Di lunedì 24 ottobre 2022) La parabola tragicomica di Luigi Di. Le agenzie battono la notizia che l’ex ministro degli Esteri si è dimesso da se. Fa sapere infatti di avereto il ruolo di segretario nazionale di, ilpiù rapido della storia politica italiana a nascere e a morire (quasi). Alla tornata elettorale del 25 settembre, si era fermato allo 0,6% di preferenze, ben al di sotto della soglia di sbarramento. Dopo l’esito, Diera “scomparso” anche dai social, lui di solito sempre molto attivo. Chi avrebbe mai pensato che la sua performance in pizzeria, stile Dirty dancing, sarebbe stato il suo canto ( o ballo) del cigno. Non sarà rimpianto.Antonio Tajani in un laconico messaggio ufficiale ringrazia il suo predecessore “per il lavoro svolto” nelle ...

Secolo d'Italia

Cambi di casacca, salti di cadrega, i Di, le ciliegine sulla torta del tradimento di Gelmini e ... È questa la riforma delle riforme, altrimenti lo spettacolonon cambierà mai e si ...La Corda scrive: "Sentire il mio ex collega, oggi ministro Gigi Diche si lagna in tv per il bullismo mediatico ricevuto in questi giorni, è davvero paradossale e! Proprio lui, il re ... Di Maio tragicomico, si dimette da se stesso: lascia la segreteria del suo partitino, Impegno civico