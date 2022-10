(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nel 2021 in Italiastati commessi oltre 104miladi veicoli , con una diffusione disomogenea sul territorio. Infatti, le prime tre" la Campania (27mila) , il Lazio (18mila) e ...

QN Motori

Dopo il calo del 2020, nel 2021 si è assistito ad una crescita del 2% del numero diin Italia , sebbene con andamenti diversi sul territorio. Da un lato alcune Regioni hanno visto aumentare il ...Più di 18mila persone, spiegano infatti le autorità, hanno chiesto aiuto alla polizia e denunciatodi diversa natura, dai dati della carta di credito alle chiavi di accesso per i cripto wallet ... Crescono i furti di auto, le regioni più colpite sono le meno assicurate Aumentano i casi di truffa online: solo nel 2021 si è avuto un incremento del 27% rispetto all'anno precedente. Ecco tutti i consigli per proteggersi ...Crescono i furti di auto, le regioni più colpite sono le meno assicurate. L'analisi di Segugio.it. Nel 2021 in Italia sono stati rubati oltre ...