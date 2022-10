Cremonese Sampdoria 0-0 LIVE | Audero tiene in partita i blucerchiati INTERVALLO

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Zini,si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra3? Brivido Okereke – Il calciatore riceve palla e viene atterrato da Amione, check in corso del VAR 4? Rigore per la– Okereke aggancia il pallone all’interno dell’area di rigore, calcia in equilibrio precario e subisce un pestone da Amione: Maresca assegna il penalty dopo un check al VAR 6? Dessers sbaglia il rigore – ...

Commenta per primo Simone Giacchetta, direttore sportivo della, ha parlato prima del match contro laai microfoni di DAZN . 'Partita importante per entrambe. Non pensavamo di avere la Samp come diretta concorrente, ha una squadra di livello ...Commenta per primo Dejan Stankovic, tecnico della, a pochi minuti dalla sfida contro laha parlato ai microfoni di DAZN : Sulla scelta di accettare la sfida'Potevo non accettare, ma le sfide mi piacciono e mi sento ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dejan Stankovic suona la carica con la sua Sampdoria che si prepara alla delicatissima sfida a Cremona, tappa fondamentale nella corsa salvezza per i blucerchiati: "La Cremonese è una squadra diretta, ...