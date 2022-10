Cottura passiva | il sensore di Barilla da stampare in 3D per cuocere la pasta a fuoco spento

Cucinare con il metodo dellanon è certo una pratica nuova, ma tornato di recente al centro dell'attenzione dopo che Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica, ha spiegato su Facebook come sfruttarlo per ottenere ...... iOS o Android, e dopo circa due minuti, tempo comunque variabile a seconda del tipo di pasta, lo smartphone avvisa che si può spegnere il fuoco e proseguire con la. Da settimane si ...La cottura passiva della pasta a fuoco spento è diventata un trend molto popolare in Italia dopo il rincaro dei prezzi del gas dovuto alla guerra in Ucraina e per l'occasione Barilla ha presentato uno ...In occasione del World Pasta day del 25 ottobre, ecosostenibilità, tecnologia e arte culinaria si incontrano nella cucina di Giovanni Soldini, celebre velista e recordman di navigazioni estreme. Nell’ ...