Com' è La stranezza | al cinema con Toni Servillo | Ficarra e Picone

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il 9 maggio del 1921 debutta al teatro Valle di Roma Sei personaggi in cerca di autore, una delle più famose opere di Luigi Pirandello, destinata a cambiare per sempre il mondo del teatro, smascherandone apertamente i meccanismi artistici e non...

Questa sera, domenica 23 ottobre, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di "Che tempo che fa", che quest'anno festeggia ii suoi 20 anni. Per la parte della puntata dedicata allo spettacolo, invece saranno ospiti di "Che Tempo Che fa" anche: Toni Servillo e Ficarra e Picone, in sala dal 27 ottobre con "La", nuovo film di...