Caricabatterie unico | arriva il via libera dall’Ue | da quando sarà obbligatorio

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Un caricatoreper telefonini, tablet, cuffie, videocamere digitale. È la novità del 2024 approvata dal Consiglio dell’Unione europea che stabilisce l’inutilità di comprare un nuovo caricatore ogni volta che si acquista un apparecchio nuovo. È per questo motivo che l’Ue ha pensato bene di prevedere che per tutte le apparecchiature elettroniche sia prevista un’unica porta Usb-C. La misura adottata ha varie finalità, non solo evitare che i consumatori spendano inutilmente soldi, ma anche evitare l’aumento dei rifiuti Raee. I pericoli dei rifiuti elettronici Il rischio dei rifiuti Raee possono avere impatti notevoli sia sulla salute dell’uomo sia sull’ambiente e i caricabatteria rientrano in questa categoria. Se non vengono smaltiti adeguatamente i rifiuti elettronici possono provocare danni irreversibili in quanto rilasciano sostanze tossiche. Risulta fondamentale ...

