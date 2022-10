(Di lunedì 24 ottobre 2022) "La Lazio di Sarri? Ha un suo gioco chiaro e si diverte a giocare" ROMA - "Ilè uno, lo indicano i numeri e le vittorie consecutive, undici sono tante. È un piacere vederla in campo: ...

Lo Speciale

... produttiva, gioca a un ritmo da Premier e soprattutto è bella da veder giocare e credo che l'estetica sia una componente estremamente importante nel". Così Aurelio, allenatore ex ...... oggi sarebbe ancora d'attualità Mg Bologna 23/10/2021 - campionato diserie A / Bologna - ... Esbraitò: "Cosa faceva Valeri al Var O era distratto o non capisco". A modo suo Valeri ... Calcio: Andreazzoli "Napoli spettacolo, crollo squadre Spalletti falso" » LO_SPECIALE 'La Lazio di Sarri Ha un suo gioco chiaro e si diverte a giocare' ROMA (ITALPRESS) - 'Il Napoli è uno spettacolo, lo indicano i numeri e le ...Con Zanetti Bajrami non è più il perno dell'Empoli, a differenza dell'anno scorso, quando l'allenatore era Andreazzoli ...