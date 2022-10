Gazzetta del Sud

La missione italiana in Libano a guida", al suo terzo mandato nella Terra dei Cedri con i colori delle Nazioni Unite, ha la responsabilità del Settore Ovest di UNIFIL in cui operano 3.... nella caserma Bergia , sede del Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'", si sono ... Davanti al Comandante della Legione, Generale diAntonio di Stasio , 4 marescialli e 61 ... Brigata Aosta in Libano: seminario per gestire le crisi a supporto della popolazione Il Contingente italiano in Libano e l’Istituto Ricerche Studi Informazioni Difesa approfondiscono la gestione della crisi in caso di eventi naturali calamitosi ...I militari siciliani in Libano e l’Istituto Ricerche Studi Informazioni Difesa approfondiscono la gestione della crisi in caso di eventi naturali calamitosi ...