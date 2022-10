Boris Johnson rinuncia alla corsa per Downing Street

L'ex premier britannicorinuncia alla corsa per la successione alla dimissionaria Liz Truss come leader della maggioranza Tory e primo ministro del Regno Unito, escludendo quindi per ora un suo tentativo di ...2.22 Sunak favorito come premier britannico L'annuncio didi non voler correre come leader dei Tories, spiana la strada di Downing street a Rishi Sunak, che potrebbe diventare il primo premier britannico non bianco. Sunak, riferisce il Guardian,...L'ex premier britannico Boris Johnson rinuncia alla corsa per la successione alla dimissionaria Liz Truss. Lo riporta il Guardian. Boris Johnson pulls out of Conservative leadership ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...