Automobilisti nei guai | RC Auto alle stelle | prezzi da record!

Leggi su inews24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il prezzo delle RCè in netta crescita, per colpa di diversi fattori. Per chi possiede unavettura sarà una vera mazzata Negli scorsi anni glisono stati molto agevolati per quanto riguarda il tariffario delle RC, ovvero delle polizze assicurative che per legge vanno obbligatoriamente sottoscritte per poter guidare un’vettura.L'articolo proviene da Inews24.it.