Video Gol Tottenham - Newcastle 1 - 2 | Wilson | Almiron e Kane Gli highlights

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nel posticipo dell'11ª giornata di Premier League, ilvince per 1 - 2 in casa deldi Antonio Conte. In gole ...

JMania

Nel posticipo dell'11ª giornata di Premier League, il Newcastle vince per 1 - 2 in casa del Tottenham di Antonio Conte. InWilson, Almiron e ...Ilcon gli highlights e idi Roma - Napoli 0 - 1, match valido per l'undicesima giornata di Serie A 2022/2023. All'Olimpico nel primo tempo c'è un rigore concesso ai partenopei ma poi revocato ... Yildiz: coast to coast e gol in Juventus-Cagliari Primavera (VIDEO) Il Napoli vince con la Roma grazie ad un gol fantastico di Victor Osimhen, il video fa impazzire i tifosi azzurri.Roma - Napoli 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida dell'undicesima giornata di Serie A 2022/23.