Tabellone Atp Napoli 2022 | sette italiani al via | Berrettini e Musetti vogliono il titolo

... quarta forza dele numero 24 del mondo (best ranking dopo la semifinale di Firenze), ha battuto nella finale odierna il 26enne romano Matteo Berrettini, numero 16 del rankinge 2 del ...Lorenzo Musetti ha la meglio nella finale tutta italiana del torneo250 di Napoli 2022 (cemento outdoor) . Il carrarino sconfigge Matteo Berrettini per 7 - 6(5) 6 - ...PROGRAMMA DEL TORNEO...Lorenzo Musetti ha fatto sua oggi la Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 612.000 euro disputato ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo ATP 500 di Basilea 2022 per la giornata di lunedì 24 ottobre.