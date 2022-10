Regno Unito | primi due candidati per il dopo-Truss Incognita Boris Johnson | l’ex premier a caccia di firme

(Di domenica 23 ottobre 2022) Rishi Sunak,cancelliere dello Scacchiere del, responsabile del ministero dell’Economia, si è ufficialmente candidato a diventare il prossimo leader del partito conservatore britannico, e di conseguenza primo ministro,le dimissioni di Lizdel 20 ottobre scorso. In un messaggio ai Tory e alla nazione tutta si è impegnato a portare a termine il manifesto elettorale del 2019, «rimettere in sesto l’economia, unire il nostro partito e portare a casa il risultato per il nostro Paese». Sunak, 42enne, ha dichiarato che intende farlo con «competenza e integrità». Secancelliere dovesse essere eletto, diventerebbe il primo capo del governo deldi origini indiane, risalenti a quando il subcontinente era una colonia ...

