Ostuni-Cisternino | incidente | sedicenne in rianimazione Ricoverato al Perrino di Brindisi

Leggi su noinotizie

(Di domenica 23 ottobre 2022) A mezzo chilometro dal centro abitato diil sinistro, poco prima di mezzogiorno. Ilera a bordo della moto sulla strada provinciale di collegamento con. Per cause da dettagliare ad opera della polizia locale ostunese il giovanissimo conducente ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente al margine stradale. Nell’non sono coinvolti altri veicoli. Subito soccorso da automobilisti e dagli operatori del 118 è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “” di. Èin. L'articoloin