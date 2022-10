Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace | “Vi invito a offrire le vostre croci”

La Nuova Bussola Quotidiana

Neldel 25 settembre 2022 rivolto alla Parrocchia di, attraverso la veggente Marija Pavlovi Lunetti, la Madonna ha rinnovato l'invito a pregare 'per la pace che è minacciata ...Sono andato a 'trovarla' a Lourdes e adove, sulle spalle di papà, sono salito fino alla ... Dalla malattia all'Oro paralimpico (edizioni Piemme), aperto da undi papa Francesco. 'L'... «Maria ci vuole testimoni di pace, con la preghiera e il digiuno» In una città del Sud Italia, una famiglia di evangelici è stata sconvolta da un evento completamente inaspettato. Una storia in cui la mano di Dio è più che mai evidente.La Madonna a Medjugorje nel messaggio scelto per oggi, ci invita ad usare con santo discernimento la libertà che Dio ci ha donato per fare sempre la scelta giusta.