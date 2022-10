Kvaratskhelia richiesto anche da un club della Premier | la decisione di De Laurentiis

Leggi su rompipallone

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ottimo inizio di stagione quello dimostrato da Khvicha, un giocatore il cui successo non si limita alla sola Serie A. Vantando grandiose prestazioni nel campionato italiano, il calciatore georgiano sta infatti attirando non poche squadre europee. Tra le diverse squadre a puntare su, orail Mster City, come riportato dalla testata The Sun. Sotto gli occhi di tutti il giocatore georgiano, osservato da tante squadre pronte a prendere con sé l’azzurro. Tra i tanti a rimanere folgorati da una personalità del calibro di, lo stesso Pep Guardiola, allenatore del Mster City.– Napoli (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Dal PSG al Real Madrid, per poi arrivare ora al ...