Inter | il club inglese punta tutto su Skriniar dopo l’infortunio di un difensore

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 23 ottobre 2022) Undi Premier League,di uno dei suoi giocatori chiave, sarebbe tornato forte sulcentrale dell’Milan. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si susseguono di continuo le notizie e le indiscrezioni di calciomercato. A tenere banco le voci suldell’Milan: il giocatore non Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.