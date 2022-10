Come l’orto botanico di Bergamo tutela le api e perché sono così importanti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 ottobre 2022) Sapevate che le api non producono solo il miele? E che vedono solo alcuni colori einfastidite da certi profumi? E sapevate che, dalla loro attività, dipende circa il 75% della produzione alimentare del pianeta? Per intenderci, è un giro d’affari di quasi 500 miliardi di euro. Le apiun fondamentale indicatore di biodiversità e salute dell’ambiente. Eppure, da alcuni decenni, le popolazioni di questo insetto a strisce che suscita simpatia e anche un po’ di paura stanno diminuendo ad una velocità senza precedenti per cause diverse (molte di origine antropica!), tra le quali la crisi climatica. BeePathNet – Reloaded è un progetto europeo nato con l’intento dire le api e gli altri impollinatori e promuovere la biodiversità vegetale, integrando questissimi insetti all’interno del paesaggio ...