Atalanta-Lazio | le pagelle di CM | Okoli allo sbando | Koopmeiners si addormenta Felipe Anderson inventa

(Di domenica 23 ottobre 2022)0-2Sportiello 6: pronto a respingere le cannonate di Marusic, non riesce a sventare le due reti ma evita il tris...

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la vittoria dellacon l': "Siamo sereni" Sarri ha analizzato in conferenza stampa il match del Gewiss Stadium tra: le sue dichiarazioni. OBIETTIVO ...Le parole di Sportiello dopo la sconfitta dell': "Possiamo imparare molto, noi lavoriamo a testa alta" Intervenuto a DAZN nel post - partita di, Marco Sportiello ha dichiarato: "Questa è una partita persa che ci può stare, laha fatto una grandissima partita. Ha giocatori di esperienza e forti nel palleggio. Possiamo ...Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo il posticipo tra Roma e Napoli. Con il successo dell'Olimpico i partenopei tornano da soli in testa alla classifica, a +3 sul Milan e a +5 su Lazio ...È una vittoria che ci dà soddisfazione ma appena torniamo a casa dobbiamo pensare a giovedì“. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri analizza la vittoria della sua squadra contro l’Atalanta. Sulle poch ...