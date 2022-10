Week end 22-23 ottobre a Firenze e in Toscana | spettacoli | eventi | mostre

MilanoToday.it

Nei primi duedella fiera le due IG (Identificazione Geografiche) sono state servite come aperitivo di entrata nei cooking show, abbinati ad un calice di Alta Langa " metodo classico ...Dopo la chiusura a due velocità di ieri, le utility quest'oggi hanno imboccato tutte la via del ribasso, condizionate anche dall'andamento negativo del Ftse Mib. Utility in rosso prima delA indossare la maglia nera è stata Italgas con una flessione dell'1,94%, tallonato da Snam che ha ceduto l'1,91%, mentre tera ed Hera sono scese dell'1,49% e dell'1,27%. In rosso dell'1,1% ... Weekend 21-23 ottobre | Cosa fare domenica e tutti gli eventi in città «Alcina» con la Bartoli e il concerto di Orozco-Estrada al Maggio, L'Eredità delle donne, gli Amici della Musica, Suoni riflessi, le visite alla Sinagoga, la sagra dei marroni a Palazzuolo sul Senio e ...Firenze: L’autodromo del Mugello ospita in questo week end l’ultimo atto stagionale con la partecipazione di 36 vetture. Da assegnare ancora sei allori tricolori, tre Coppe Nazionali e due GT Cup Pors ...