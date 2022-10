Serie B | il Genoa supera la Ternana | il commento su Twitter

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dedica speciale sui social delper la vittoria dei grifoni contro la, che si porta in seconda posizione Illae si porta al secondo posto dellaB. Per i rossoblu decisiva la doppietta di Coda, mentre è di Favilli il gol degli umbri. Sunon è mancato il post dei social media manager dei grifoni per esaltare la vittoria. “Niente, non c’è niente. Aspetta, ci sono dei segni…”??? pic..com/fz9MVid1aT—CFC (@CFC) October 22, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.