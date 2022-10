Saverio | Aldo e Mattia | i tre fratelli uccisi dalle fiamme in un appartamento di Catanzaro

(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI - È di tre morti e quattro feriti il bilancio di un incendio divampato nella notte a, in una abitazione di via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud del capoluogo calabrese.Pio eCarlo Corasoniti sono statidal fumo mentre cercavano di fuggire, 22 anni, era autistico.Pio eCarlo avevano rispettivamente 15 e 12 anni. La madre, Rita Mazzei, è in gravi condizioni, ed è stata trasferita al centro grandi ustionati di Bari, mentre un'altra bambina, la più piccola, è stata trasferita a Napoli. All'ospedale disono il padre dei ragazzi, Vitaliano Corasoniti, e un altro fratello 16enne. Le squadre dei Vigili del fuoco del ...

